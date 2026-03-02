La tensión entre Estados Unidos e Irán alcanzó un punto crítico tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Desde Teherán, el gobierno calificó la acción como una “línea roja muy peligrosa” y advirtió que habrá respuesta. El presidente Donald Trump quedó en el centro de una tormenta diplomática y militar que ya provoca repercusiones en Medio Oriente y eleva las alertas de seguridad en territorio norteamericano. En declaraciones a CNN, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, sostuvo que Washington “cruzó una línea roja” y aseguró que Teherán “no tiene otra opción más que responder”. El funcionario anticipó que la reacción no será simbólica y dejó entrever que los aliados de Irán en la región podrían sumarse a la ofensiva. La advertencia generó un inmediato refuerzo de la seguridad en bases militares estadounidenses dentro y fuera del país. En paralelo, la retórica oficial iraní insiste en que la respuesta será “proporcional”, aunque sin descartar acciones directas contra intereses estratégicos bajo jurisdicción estadounidense. Expertos en seguridad internacional advierten que, si el conflicto escala, las áreas con mayor exposición serían aquellas con infraestructura militar, energética y logística clave. Entre las zonas en riesgo de ataque mencionadas en análisis preliminares se encuentran: Si bien Irán ha concentrado históricamente sus acciones en Medio Oriente, el discurso reciente deja abierta la posibilidad de un ataque directo a Estados Unidos, ya sea mediante acciones convencionales, ciberataques o mediante actores aliados.