Cada año, millones de personas en Estados Unidos rinden cuentas ante el fisco con el mismo documento. Se llama Formulario 1040 y es la base de la declaración de impuestos federal.

Cada año, millones de personas en Estados Unidos rinden cuentas ante el fisco con el mismo documento. Se llama Formulario 1040 y es la base de la declaración de impuestos federal. Saber qué es, quién está obligado a presentarlo y cuándo vence el plazo evita multas y, en muchos casos, permite recuperar dinero.

Qué es el Formulario 1040

El Formulario 1040 es la declaración anual del impuesto sobre la renta de las personas físicas en Estados Unidos, que se presenta ante el IRS (Servicio de Impuestos Internos). En ese documento, el contribuyente informa cuánto ganó durante el año, qué deducciones y créditos le corresponden y si debe pagar impuestos o si tiene un reembolso a favor.

Es el formulario central del sistema tributario: casi todos los demás papeles fiscales (comprobantes de ingresos, deducciones y créditos) terminan volcándose en el 1040.

El Formulario 1040 es la declaración anual de impuestos en Estados Unidos. Fuente: El Cronista.

Qué ingresos se informan

En el 1040 se declara, en general, el ingreso mundial de la persona: sueldos, salarios y propinas (reflejados en el formulario W-2), ingresos por cuenta propia, intereses, dividendos, jubilaciones, ganancias por inversiones y otras fuentes de renta. A partir de ahí se aplican la deducción estándar o las deducciones detalladas y los créditos fiscales que correspondan.

Quiénes deben presentarlo

Están obligados a presentar el 1040 los ciudadanos y residentes de EE.UU. cuyos ingresos superan ciertos umbrales, que en general coinciden con el monto de la deducción estándar. Para el año fiscal 2025, la deducción estándar quedó en USD 15.750 para solteros y USD 31.500 para casados que declaran en conjunto (menores de 65 años), cifras actualizadas tras la reforma de 2025.

Dos aclaraciones importantes:

Quienes trabajan por cuenta propia suelen tener que declarar a partir de ingresos netos mucho más bajos (USD 400).

Aun sin estar obligado, a mucha gente le conviene presentar la declaración para recuperar retenciones o cobrar créditos reembolsables, como el crédito por ingreso del trabajo (EITC) o el crédito por hijos.

Hasta cuándo hay tiempo

La fecha límite habitual para presentar el 1040 es el 15 de abril del año siguiente. Para el año fiscal 2025, el vencimiento es el 15 de abril de 2026.

Quien necesite más tiempo puede pedir una prórroga hasta el 15 de octubre, pero con una salvedad clave: la extensión es solo para presentar el formulario, no para pagar. Si se debe dinero, hay que estimarlo y abonarlo antes del 15 de abril para evitar intereses y recargos.