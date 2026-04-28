Asia vuelve a posicionarse en el centro de la innovación deportiva con un proyecto que promete marcar un antes y un después en la arquitectura global. Un nuevo estadio de dimensiones inéditas comienza a tomar forma y apunta a convertirse en un ícono mundial. El Trong Dong Stadium, en construcción en Hanói, Vietnam, busca ser el estadio de fútbol más grande del mundo. Tendrá capacidad para 135.000 espectadores, superando al Estadio Rungrado Primero de Mayo en Corea del Norte, y cuenta con una finalización prevista para 2028. Parte del megaproyecto Olympic Sport City, destaca por su diseño inspirado en el antiguo tambor de bronce Dong Son, con una inversión aproximada de 28 mil millones de dólares. El Trong Dong Stadium está pensado como una obra icónica, con características propias de las grandes maravillas del deporte moderno: El proyecto incorpora soluciones avanzadas que transforman la forma de vivir un evento: El Trong Dong Stadium no solo será un estadio: