El spam telefónico es un problema muy común en la sociedad actual son insistentes y repetitivas Foto: Shutterstock

El spam telefónico es un problema muy común en la sociedad actual: son insistentes, repetitivas y algunas personas hasta pueden sentir que los agentes los están acosando.

Estas llamadas comerciales no deseadas pueden ser evitadas con un simple método en el que se solicita que cesen los intentos de contacto. Aunque puede no resultar efectiva siempre, funciona en una gran medida.

Estas llamadas comerciales no deseadas pueden ser evitadas con un simple método en el que se solicita que cesen los intentos de contacto Fuente: Shutterstock Pungu x

Bloquear las llamadas spam con una frase: ¿Cómo hacerlo?

Existe una forma de pedir que estas llamadas dejen de llegar que se puede implementar la próxima vez que te llegue alguna. Se trata de una frase en particular en la que se solicita la eliminación de los datos del usuario.

En primer lugar, se necesita atender y actuar con rapidez y claridad. La respuesta debe ser breve y directa: se debe solicitar la eliminación de su numero de teléfono de la base de datos de la empresa.

“No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros”. Esta es la solicitud: firme pero cortés.

¿Qué tan eficaz es este método?

Esta acción puede reducir significativamente la cantidad de llamadas futuras de esa misma organización. Sin embargo, la experiencia demuestra que no siempre resuelve el problema de raíz.

Uno de los inconvenientes es que las empresas pueden recurrir a diferentes números para retomar el contacto, por lo que la opción de bloquear las llamadas indeseadas desde el dispositivo móvil puede no ser tan útil.

Algunos celulares inteligentes ofrecen alertas cuando se detecta una llamada como posible spam para rechazarlas de forma automática. Con frecuencia, también sucede que algunos emisores cambian de número para evitar bloqueos.

Llamadas spam con intenciones fraudulentas: ¿Cómo detectarlas?

Algunas llamadas que entran por spam también pueden tener otras intenciones que no son comerciales. En determinados casos, se busca obtener datos personales o estafar a los usuarios.

Uno de los principales consejos para no caer en ningún fraude es evitar contestar con un “¿Sí?” al contestar la llamada para que no usen la grabación de tu voz con fines de suplantación de identidad.

Tampoco se deben proporcionar datos personales por este medio: ante todo se recomienda proteger la información y evitar interacciones que puedan derivar en un intento de estafa.







