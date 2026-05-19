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Recibir una herencia puede parecer el final de un proceso familiar, pero en Estados Unidos también implica obligaciones fiscales que muchos desconocen. Cuando existen impuestos pendientes vinculados al patrimonio heredado, las consecuencias pueden alcanzar directamente las cuentas y bienes de los herederos.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, si una persona fallecida mantenía deudas fiscales sin resolver, esas obligaciones deben cubrirse con el patrimonio heredado antes de repartir los bienes entre los familiares.
Las deudas fiscales pendientes NO desaparecen
Cuando una persona fallece, su patrimonio incluye tanto:
- Bienes y activos
- Como deudas fiscales pendientes
Antes de distribuir la herencia, el patrimonio debe regularizar sus obligaciones tributarias.
Todos los herederos deben respetar esta regla clave
Los responsables de la sucesión deben:
- Identificar posibles deudas fiscales
- Presentar declaraciones pendientes
- Cubrir impuestos adeudados con el patrimonio heredado
IRS embarga automáticamente a todos los familiares que postergaron este trámite
Si las obligaciones no se regularizan:
- El IRS puede reclamar el pago
- Puede iniciar procedimientos de cobro
- Puede embargar activos vinculados a la herencia
Incluso bienes ya distribuidos podrían quedar alcanzados en algunos casos.
IRS embarga uno por uno todos estos bienes heredados de inmediato
El organismo puede avanzar sobre:
- Cuentas bancarias
- Vehículos
- Propiedades inmobiliarias
- Otros activos heredados