Recibir una herencia puede parecer el final de un proceso familiar, pero en Estados Unidos también implica obligaciones fiscales que muchos desconocen. Cuando existen impuestos pendientes vinculados al patrimonio heredado, las consecuencias pueden alcanzar directamente las cuentas y bienes de los herederos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, si una persona fallecida mantenía deudas fiscales sin resolver, esas obligaciones deben cubrirse con el patrimonio heredado antes de repartir los bienes entre los familiares.

Las deudas fiscales pendientes NO desaparecen

Cuando una persona fallece, su patrimonio incluye tanto:

Bienes y activos

Como deudas fiscales pendientes

Antes de distribuir la herencia, el patrimonio debe regularizar sus obligaciones tributarias.

El IRS puede embargar cuando existen impuestos atrasados vinculados a una herencia familiar. Fuente: El Cronista.

Todos los herederos deben respetar esta regla clave

Los responsables de la sucesión deben:

Identificar posibles deudas fiscales

Presentar declaraciones pendientes

Cubrir impuestos adeudados con el patrimonio heredado

IRS embarga automáticamente a todos los familiares que postergaron este trámite

Si las obligaciones no se regularizan:

El IRS puede reclamar el pago

Puede iniciar procedimientos de cobro

Puede embargar activos vinculados a la herencia

Incluso bienes ya distribuidos podrían quedar alcanzados en algunos casos.

IRS embarga uno por uno todos estos bienes heredados de inmediato

El organismo puede avanzar sobre: