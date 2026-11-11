Estas señas son reconocidas a nivel mundial y sirven para comunicar las intenciones de girar o cambiar de carril cuando no se usan las luces de giro.

Cuando se circula por carretera, es fundamental reconocer las señales manuales que utilizan otros conductores para comunicar sus intenciones de girar, detenerse o cambiar de carril. Estas deben realizarse con al menos 30 metros de anticipación.

Aunque estas señales están ampliamente extendidas, el Manual del Conductor de Nueva York explica cómo utilizarlas correctamente y qué precauciones tomar para promover la seguridad vial, como reducir la velocidad y prestar atención a los peatones.

¿Qué significa que el conductor saque el brazo y lo apunte hacia abajo?

Cuando un conductor saca el brazo por la ventanilla y lo apunta hacia abajo, está indicando que se detendrá próximamente.

Esta señal debe realizarse con anticipación y acompañarse de una reducción gradual de la velocidad para advertir a los demás usuarios de la vía.

Aunque estas señales están ampliamente extendidas, el Manual del Conductor de Nueva York explica cómo utilizarlas correctamente y qué precauciones tomar para promover la seguridad vial, como reducir la velocidad y prestar atención a los peatones. Magnific

¿Qué significa que el conductor saque el brazo y lo mantenga extendido en posición horizontal?

Si un conductor saca el brazo y lo mantiene extendido en posición horizontal, significa que girará hacia la izquierda.

Se recomienda mantener las ruedas delanteras rectas hasta comenzar la maniobra para evitar que el vehículo se desplace accidentalmente hacia el carril contrario.

Además, es importante prestar atención a los peatones, ciclistas y otros conductores, especialmente cuando el giro requiere atravesar otro carril.

¿Qué significa que el conductor saque el brazo y lo apunte hacia arriba?

Cuando un conductor saca el brazo por la ventanilla y lo apunta hacia arriba, está indicando que girará hacia la derecha.

Para realizar esta maniobra de forma segura, se recomienda evitar giros amplios o bruscos y posicionar el vehículo en el carril derecho de la vía a la que se incorpora.