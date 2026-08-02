Una señal de tránsito con forma de triángulo, borde rojo, la silueta de un auto a la mitad y varias líneas horizontales alerta a los conductores sobre tramos con visibilidad reducida en la ruta, generalmente por niebla.

El cartel forma parte del sistema de señalización que estableció la Convención de Viena sobre Señalización Vial, un tratado multilateral de las Naciones Unidas que fija un estándar internacional para señales de tránsito, semáforos y demarcaciones viales. Se utiliza en distintas rutas de Europa y otros países que adoptaron ese sistema.

¿Qué representa esta señal de tránsito?

El dibujo muestra la silueta de un vehículo cubierta parcialmente por líneas horizontales negras, que simbolizan una capa que bloquea la visión del conductor. Cada elemento del cartel tiene una función específica dentro del código vial.

Esta señal corresponde al modelo A36, una incorporación a la Convención de Viena dentro del Anexo Europeo que advierte sobre visibilidad reducida por delante, generalmente debido a niebla o clima severo. En algunos países se usa una variante sin el auto, solo con el triángulo, que mantiene el mismo sentido de alerta.

Entre las situaciones que motivan esta señalización se encuentran:

Bancos de niebla en zonas bajas o cercanas a cursos de agua

Humo proveniente de incendios o quemas cercanas a la ruta

Lluvias intensas que generan cortinas de agua

Se utiliza en distintas rutas de Europa y otros países que adoptaron ese sistema.

¿Qué deben hacer los conductores cuando encuentren esta señal?

Ante esta señal, la recomendación es reducir la velocidad hasta los 60 km/h para tener mayor margen de reacción ante una visibilidad reducida.