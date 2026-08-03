El Gobierno de Estados Unidos habilita en los cruces de San Ysidro, Otay Mesa, El Paso y Laredo un carril fronterizo que permite el ingreso legal, automático y rápido al país para quienes obtengan la tarjeta SENTRI , un programa de viajero confiable administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El programa, vigente desde 1995, ofrece carriles exclusivos en 13 puertos fronterizos del sur del país. Aplica para viajeros de bajo riesgo que hayan sido aprobados previamente por CBP tras un chequeo de antecedentes .

¿Qué es la tarjeta SENTRI y cómo funciona el cruce automático?

La tarjeta SENTRI (Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros) es una credencial con tecnología RFID. Al acercarse al puerto fronterizo, el sistema identifica de forma automática el vehículo y a sus ocupantes.

El oficial de CBP recibe en pantalla la información del viajero antes de que el vehículo llegue a la cabina, lo que reduce significativamente el tiempo de espera frente a los carriles convencionales.

No existen requisitos de ciudadanía ni de edad mínima para solicitarla. Los menores de 18 años pueden participar, pero necesitan el consentimiento de su padre, madre o tutor legal.

La membresía tiene una validez de cinco años y, según CBP, incluye además los beneficios de TSA PreCheck para vuelos dentro de Estados Unidos.

La tarjeta SENTRI (Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros) es una credencial con tecnología RFID.

¿Quiénes pueden tramitarla y qué pasos exige el proceso?

El trámite comienza con la creación de una cuenta en el sistema de Programas de Viajero Confiable (TTP) y el pago de una tarifa no reembolsable de u$s 122,25.

Tras el pago, CBP revisa la solicitud mediante un control de antecedentes que incluye bases de datos criminales, migratorias, aduaneras y antiterroristas, además de una verificación de las diez huellas dactilares.

Si la aprobación es condicional, el sistema TTP habilita al solicitante a agendar una entrevista presencial en un centro de inscripción SENTRI, donde debe presentar su pasaporte vigente y otra identificación oficial.

Motivos por los que CBP puede rechazar la solicitud

Brindar información falsa o incompleta en el formulario

Tener condenas penales, causas pendientes u órdenes de arresto vigentes

Registrar violaciones migratorias, aduaneras o agrícolas en cualquier país

Estar bajo investigación de una agencia federal, estatal o local

Haber sido inadmitido bajo regulaciones migratorias de Estados Unidos