El romero es una planta versátil que se puede usar tanto en la cocina como en soluciones caseras.

En el último tiempo, colocar un frasco con ramas de romero sumergidas en agua dentro del dormitorio se convirtió en una práctica popular.

Los expertos aseguran que esta combinación permite crear un ambiente más fresco y agradable por el aroma natural que desprende la planta.

¿Para qué sirve colocar un frasco con romero y agua en el dormitorio?

El principal motivo por el que muchas personas colocan un frasco con romero y agua en su habitación es aprovechar el aroma fresco que desprenden sus hojas.

Entre los beneficios que habitualmente se le atribuyen a esta práctica se encuentran:

Perfumar naturalmente el dormitorio .

Aportar una sensación de frescura al ambiente.

Favorecer un espacio más agradable para el descanso.

Disfrutar del aroma característico del romero durante varios días.

El agua ayuda a mantener las ramas frescas por más tiempo, permitiendo que la planta conserve su fragancia natural.

¿Qué beneficios tiene el aroma del romero?

Imagen ilustrativa hecha con IA. Chatgpt

El romero (Rosmarinus officinalis) contiene aceites esenciales responsables de su intenso perfume.

Diversos estudios han analizado el aroma del romero por su posible relación con:

La sensación de bienestar.

La estimulación mental y la concentración.

La reducción de la percepción de fatiga en determinadas circunstancias.

Sin embargo, estos efectos pueden variar entre las personas y no deben interpretarse como propiedades medicinales comprobadas para tratar enfermedades o trastornos del sueño.

¿Cómo preparar un frasco con romero y agua?

Esta preparación no requiere ingredientes especiales y puede realizarse en pocos minutos.

Solo es necesario:

Un frasco o recipiente de vidrio limpio.

Agua fresca.

Varias ramas de romero fresco.

Para obtener un mejor resultado, basta con llenar el recipiente con agua e introducir las ramas, dejando parte de ellas fuera del líquido.

Después, se recomienda colocar el frasco sobre una mesa de luz, una cómoda o una repisa del dormitorio.