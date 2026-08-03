La aviación comercial acaba de cruzar una frontera que parecía inalcanzable. Un Airbus A350-1000ULR completó con éxito el vuelo de prueba sin escalas más largo de la historia: 24 horas y 24 minutos en el aire, uniendo Melbourne (Australia) con Toulouse (Francia).

El logro es la validación clave del ambicioso “Project Sunrise” de Qantas, que planea estrenar las rutas comerciales más largas del planeta a partir de 2027.

Se completó con éxito el vuelo más largo del mundo

El avión despegó de Melbourne el 27 de julio y aterrizó en Toulouse el 28 de julio de 2026, tras 24 horas y 24 minutos de vuelo ininterrumpido. En ese trayecto cubrió 23.075 kilómetros (12.460 millas náuticas) sin una sola escala ni recarga de combustible, cruzando tres continentes y dos océanos.

Con esa marca, el A350-1000ULR estableció un nuevo récord mundial de distancia para un avión comercial, superando el registro que ostentaba desde 2005 un Boeing 777-200LR, que había volado de Hong Kong a Londres en 22 horas y 42 minutos. El nuevo récord amplió esa marca en casi dos horas.

Se trató de riguroso ejercicio técnico de certificación. En lugar de viajeros, el avión transportó a un equipo especializado de personal técnico y de pruebas, encargado de monitorear el rendimiento de los sistemas durante una jornada de vuelo sin precedentes.

El Airbus A350-1000ULR completó el vuelo comercial más largo de la historia: 24 horas y 24 minutos sin escalas entre Melbourne y Toulouse. ChatGPT

La ruta comercial más larga del mundo comenzará a operar oficialmente en 2027

El vuelo récord fue una prueba, pero la operación comercial ya tiene horizonte. La entrega del primer avión a Qantas está programada para abril de 2027, y los vuelos comerciales regulares comenzarían ese mismo año. Qantas recibirá en total 12 aeronaves de este modelo.

Si el cronograma se cumple, en 2027 los pasajeros podrán volar de forma directa entre Australia y Europa en trayectos que hoy no existen sin escalas, redefiniendo los límites del viaje aéreo comercial.