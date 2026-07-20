Las señales de tránsito amarillas cumplen una función clave: advertir a los conductores sobre situaciones que encontrarán más adelante en la vía. Una de las más comunes, aunque también una de las más desconocidas, es la que muestra una cruz negra sobre un fondo amarillo en forma de rombo.

Esta señal indica que el conductor se aproxima a una intersección donde convergen distintos caminos o calles, por lo que deberá extremar la atención, reducir la velocidad y prepararse para ceder el paso o detenerse si las condiciones del tránsito así lo exigen.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con una cruz negra

La señal de advertencia con una cruz negra informa que más adelante existe un cruce de caminos o una intersección de cuatro vías. Su objetivo es alertar a los conductores para que anticipen la presencia de vehículos que pueden incorporarse desde otras direcciones y adapten su conducción antes de llegar al cruce.

No indica quién tiene prioridad de paso, sino que advierte la existencia de una intersección donde pueden producirse conflictos de circulación.

Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: Shutterstock

Por qué es importante

Las intersecciones son uno de los puntos con mayor riesgo de accidentes de tránsito. Por ello, esta señal permite que los conductores:

Reduzcan la velocidad

Aumenten la atención

Observen el tránsito en todas las direcciones

Se preparen para detenerse si fuera necesario

Eviten maniobras bruscas

Anticiparse a la intersección disminuye considerablemente el riesgo de colisiones laterales, uno de los tipos de accidentes más frecuentes en cruces de calles.