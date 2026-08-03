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Una deuda de impuestos impaga en Estados Unidos puede tener una consecuencia que muchos contribuyentes desconocen: la pérdida del pasaporte. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la facultad de certificar las deudas fiscales más grandes ante el Departamento de Estado, que entonces puede negar, no renovar o incluso revocar el pasaporte del deudor.
El Gobierno prohíbe y deja sin validez a todos estos pasaportes
La herramienta se dirige únicamente a quienes tienen una deuda tributaria calificada como “seriamente morosa”. En 2026 ese umbral es de aproximadamente 66.000 dólares, una cifra que se ajusta cada año por inflación e incluye impuestos, multas e intereses.
La facultad proviene del FAST Act, una ley de 2015 que autorizó al IRS a coordinar con el Departamento de Estado la negación o revocación de pasaportes de los grandes deudores fiscales.
Los avisos oficiales que NADIE debe ignorar
El contribuyente recibe notificaciones identificables antes de cualquier medida sobre el pasaporte. Conviene conocerlas:
- Carta 6152: es el aviso previo. El IRS la envía antes de referir el caso al Departamento de Estado, pidiéndole al contribuyente que se comunique para resolver su cuenta y evitar la medida.
- Aviso CP508C: es la notificación de que el IRS ya certificó la deuda ante el Departamento de Estado. A partir de ese momento, el pasaporte queda en riesgo de negación, no renovación o revocación.
- Aviso CP508R: es el que confirma que el IRS revirtió la certificación tras resolverse la deuda, y lo notificó al Departamento de Estado.