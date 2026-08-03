Una deuda de impuestos impaga en Estados Unidos puede tener una consecuencia que muchos contribuyentes desconocen: la pérdida del pasaporte. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la facultad de certificar las deudas fiscales más grandes ante el Departamento de Estado, que entonces puede negar, no renovar o incluso revocar el pasaporte del deudor.

El Gobierno prohíbe y deja sin validez a todos estos pasaportes

La herramienta se dirige únicamente a quienes tienen una deuda tributaria calificada como “seriamente morosa”. En 2026 ese umbral es de aproximadamente 66.000 dólares, una cifra que se ajusta cada año por inflación e incluye impuestos, multas e intereses.

La facultad proviene del FAST Act, una ley de 2015 que autorizó al IRS a coordinar con el Departamento de Estado la negación o revocación de pasaportes de los grandes deudores fiscales.

El Departamento de Estado puede negar o revocar los pasaportes de grandes deudores fiscales. Fuente: El Cronista.

Los avisos oficiales que NADIE debe ignorar

El contribuyente recibe notificaciones identificables antes de cualquier medida sobre el pasaporte. Conviene conocerlas: