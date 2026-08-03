Dejar el vehículo detenido unos minutos con las balizas encendidas es una práctica frecuente entre quienes buscan hacer un trámite rápido o esperar a otra persona.

Esta maniobra puede tener consecuencias mucho más graves de las que la mayoría imagina cuando se realiza en lugares de circulación.

¿Por qué estacionar con las balizas prendidas puede costarte la licencia?

Aunque muchos conductores creen que encender las balizas les permite detenerse unos minutos sin consecuencias, la legislación de gran parte de Estados Unidos no lo interpreta de esa manera.

Si el vehículo permanece estacionado en doble fila o en un lugar prohibido, la infracción sigue existiendo, independientemente de que las luces intermitentes estén activadas.

En numerosos estados y ciudades del país, estacionar en doble fila con las balizas prendidas se considera una falta que puede generar multas y sumar puntos al historial del conductor. En algunos casos, esa evaluación puede terminar con la suspensión o revocación de la licencia de conducir.

Qué ocurre si se acumulan infracciones de tránsito

Cada estado posee su propio sistema para controlar a los conductores reincidentes, aunque la mayoría utiliza mecanismos similares basados en puntos o historial de infracciones.

Entre las consecuencias que pueden aplicarse figuran:

Multas económicas.

Acumulación de puntos en la licencia.

Cursos obligatorios de conducción.

Suspensión temporal del permiso para conducir.

Revocación de la licencia en los casos más graves o reiterados.

Las autoridades evalúan cada situación de manera individual antes de determinar la sanción correspondiente.

¿Está permitido detenerse en doble fila con las balizas?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es no.

Las balizas fueron diseñadas para advertir una emergencia, una avería mecánica o una situación excepcional , no para autorizar un estacionamiento indebido.

Por ese motivo, utilizar las luces intermitentes mientras se deja el vehículo detenido en doble fila no evita una multa ni elimina la infracción.

Por qué las autoridades endurecieron los controles

Durante los últimos años, numerosas ciudades estadounidenses incrementaron los operativos contra las infracciones relacionadas con el estacionamiento indebido.

Los organismos de tránsito sostienen que la doble fila genera:

Congestión vehicular.

Riesgo para peatones y ciclistas.

Menor visibilidad en cruces e intersecciones.

Maniobras peligrosas por parte de otros conductores.

Los controles son cada vez más frecuentes y los conductores reincidentes pueden enfrentar consecuencias mucho más severas que una simple sanción económica.