La Administración del Seguro Social (SSA) advierte que los trabajadores deben revisar su historial de ingresos antes de jubilarse. Un error no corregido a tiempo puede reducir de forma permanente el monto del cheque mensual.

La recomendación aplica a todo trabajador activo, pero se vuelve más urgente entre los 55 y 60 años, cuando quedan pocos años para compensar un error en el registro. La SSA fija un plazo general para reclamar correcciones, aunque contempla excepciones.

¿Qué error hay que corregir en el historial de ingresos del Seguro Social?

Según la SSA, por lo general no es posible corregir los ingresos declarados después de tres años, tres meses y 15 días desde el final del año en que se pagaron. Pasado ese plazo, el registro queda fijo y afecta el cálculo de los beneficios futuros.

Sin embargo, la agencia habilita excepciones cuando detecta discrepancias específicas. Estos son los casos en los que sí se puede corregir el historial más allá del plazo general :

Cuando los registros no coinciden con las declaraciones presentadas ante el IRS

Cuando hay errores en informes de empleadores ya procesados, o informes que fueron omitidos

Cuando el error es “visible en el registro” , es decir, detectable en los propios archivos de la SSA

Cuando un empleador reportó ingresos que no figuran en el historial del trabajador

Según la SSA, por lo general no es posible corregir los ingresos declarados después de tres años, tres meses y 15 días desde el final del año en que se pagaron. Chat GPT

¿Cómo se corrige el registro de ingresos del Seguro Social?

Los trabajadores con una cuenta de my Social Security pueden revisar y corregir su registro de ingresos directamente por internet, sin necesidad de trasladarse a una oficina. La plataforma permite detectar discrepancias antes de solicitar la jubilación.

Quienes no tengan acceso a internet pueden llamar al 1-800-772-1213 y oprimir la opción 7 para atención en español (TTY 1-800-325-0778). Es recomendable tener a mano los formularios W-2 o los talonarios de pago como respaldo del reclamo.