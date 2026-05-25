La fortaleza económica de Estados Unidos, impulsada por inversiones en infraestructura tecnológica, inteligencia artificial y centros de datos, detonó un creciente interés de empresarios y familias mexicanas de alto patrimonio por trasladar parte de sus inversiones y estructuras patrimoniales hacia Florida, aseguró BAI Capital.

De acuerdo con cifras del U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), el Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense creció a una tasa anualizada de 2.0% durante el primer trimestre de 2026, impulsado por inversión empresarial y desarrollo tecnológico.

En este contexto, la firma explicó que cada vez más inversionistas latinoamericanos buscan diversificar su patrimonio fuera de sus países de origen mediante activos denominados en dólares y estructuras financieras dentro de jurisdicciones consideradas estables.

Florida ganó atractivo para capital mexicano

Florida, y particularmente Miami, se consolidaron como uno de los principales destinos de capital privado internacional gracias a factores como crecimiento poblacional, conectividad internacional y ventajas fiscales, especialmente por la ausencia de impuesto estatal sobre ingresos personales.

La llegada de empresas, capital extranjero y talento especializado elevó además el interés por sectores inmobiliarios con demanda estructural como vivienda multifamiliar, logística, hospitality y student housing.

“Ya no estamos frente a un fenómeno migratorio tradicional. Cada vez observamos más empresarios y familias mexicanas evaluando estrategias de diversificación patrimonial internacional , donde además de las personas, también comienzan a relocalizarse estructuras de inversión y portafolios”, dijo Juan Carlos Eguiarte, Country Manager de BAI Capital en México.

Creció la riqueza offshore

El fenómeno coincidió con un aumento de la riqueza financiera offshore a nivel mundial.

Según el Global Wealth Report de Boston Consulting Group, la riqueza financiera offshore alcanzó alrededor de u$s 14.4 billones en 2024, reflejando una creciente internacionalización del capital privado.

EB-5 se mantuvo como ruta para inversionistas

BAI Capital destacó que el programa federal EB-5 continuó posicionándose como una de las principales alternativas reguladas para inversionistas internacionales que buscan exposición a la economía estadounidense y procesos de residencia permanente.

El programa contempla inversiones desde u$s 800,000 en proyectos que cumplan requisitos de generación de empleo bajo regulación federal.

La firma observó además un creciente interés por proyectos vinculados con demanda estructural de largo plazo, particularmente en student housing dentro de mercados universitarios.

Uno de estos desarrollos es ALMA Miami, proyecto ubicado en el corredor de Florida International University, enfocado en vivienda estudiantil y crecimiento habitacional asociado a la economía real estadounidense.