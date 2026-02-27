La Social Security Administration (SSA) confirmó que en 2025 habrá depósitos que superan los 38.000 dólares anuales para quienes cumplan con un requisito específico dentro del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) en California. Los pagos se acreditan de forma directa en cuentas bancarias y varían según la categoría del beneficiario. En este estado, el SSI se complementa con un suplemento estatal que eleva los montos por encima del promedio nacional. No todos reciben la cifra máxima, pero existe una modalidad puntual que permite recibir el monto más alto posible al año, siempre que se cumplan condiciones claras de elegibilidad. El monto más alto corresponde a parejas que se encuentran en la modalidad de cuidado fuera del hogar sin fines médicos, es decir, residentes en instalaciones no hospitalarias ni clínicas. En estos casos, el pago mensual alcanza los 3.198 dólares, lo que equivale a 38.376 dólares anuales. Otras categorías reciben montos menores, según su situación: El programa está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplan con criterios específicos. Para acceder, se exige: Los depósitos del SSI se realizan el primer día de cada mes. Además del pago en efectivo, muchos beneficiarios en California acceden a beneficios complementarios como Medi-Cal y asistencia alimentaria a través de CalFresh (SNAP), lo que amplía el impacto económico del programa.