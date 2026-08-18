La Unión Europea confirmó que exigirá una autorización de viaje obligatoria a los ciudadanos de Argentina, México y Estados Unidos. Quienes no completen este trámite antes de viajar no podrán ingresar a los países del bloque europeo.

La medida corresponde al Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), impulsado por la Comisión Europea. Alcanzará a los ciudadanos de más de 60 países exentos de visa que quieran ingresar a los 30 países que integran el espacio autorizado.

¿Qué es el ETIAS y cuándo comienza a regir?

El ETIAS es una autorización de viaje electrónica, similar al ESTA que utiliza Estados Unidos, y no equivale a una visa. Se completa de forma online, tiene una validez de hasta tres años y habilita estadías de hasta 90 días cada 180 días.

La Unión Europea había estimado su puesta en marcha para el último trimestre de 2026, pero retiró esa previsión de su sitio oficial en las últimas semanas . Por el momento, el sistema no está operativo y la fecha exacta de inicio aún no fue confirmada.

Qué se necesita para completar el trámite

Pasaporte con al menos tres meses de vigencia posteriores al viaje

Una casilla de correo electrónico activa

Tarjeta de débito o crédito para el pago

Completar un formulario con datos personales y de seguridad

El ETIAS es una autorización de viaje electrónica, similar al ESTA que utiliza Estados Unidos, y no equivale a una visa. ChatGPT

¿Cómo afecta esta medida a los viajeros de Argentina, México y Estados Unidos?

Hasta ahora, los ciudadanos de estos tres países podían ingresar a Europa solo con su pasaporte, sin ningún trámite previo. Con el nuevo esquema, deberán completar la autorización y abonar una tasa de 7 euros antes de cada viaje.

Quienes no cuenten con el ETIAS no podrán abordar el vuelo, colectivo o barco con destino a Europa, ni se les permitirá cruzar la frontera. La recomendación oficial es no iniciar el trámite hasta que la Unión Europea confirme la fecha de inicio, para evitar caer en sitios fraudulentos.