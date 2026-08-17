En esta noticia
La industria aeronáutica acaba de dar un paso histórico hacia los vuelos ultralargos. Airbus completó con éxito las pruebas de su nuevo A350-1000ULR (Ultra Long Range), una versión especialmente desarrollada para operar algunas de las rutas comerciales más extensas del planeta sin necesidad de realizar escalas.
Gracias a una combinación de mayor capacidad de combustible, mejoras aerodinámicas y motores de última generación, el nuevo avión promete revolucionar el transporte aéreo al permitir conexiones directas entre ciudades separadas por más de 18.000 kilómetros.
Avanzan las pruebas del avión comercial más avanzado del mundo
El nuevo Airbus A350-1000ULR fue diseñado para cubrir trayectos que hasta hace pocos años eran considerados imposibles para la aviación comercial. Entre sus principales características destacan:
- Alcance superior a los 18.000 kilómetros
- Capacidad para vuelos de más de 20 horas
- Menor consumo de combustible respecto a generaciones anteriores
- Reducción de emisiones contaminantes
- Mayor confort para pasajeros en trayectos ultralargos
Volará a cualquier parte el mundo sin escalas por primera vez
La gran ventaja del A350-1000ULR es su capacidad para unir grandes centros urbanos sin necesidad de escalas intermedias. Esto permitirá operar rutas como:
- Nueva York – Singapur
- Londres – Sídney
- París – Auckland
- Los Ángeles – Dubái
- Toronto – Bangkok
Cambiará la aviación comercial para siempre
Los especialistas consideran que el crecimiento de las rutas sin escalas transformará la conectividad global. Las ventajas incluyen:
- Menores tiempos de viaje
- Eliminación de conexiones intermedias
- Mayor comodidad para los pasajeros
- Menor riesgo de pérdidas de equipaje
- Reducción de tiempos en aeropuertos