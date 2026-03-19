La normativa vigente en algunos estados de Estados Unidos permite que, por regla del Registro Civil, los bebés sean anotados con cualquier apellido al nacer, incluso si no coincide con el del padre ni la madre. Esta regla forma parte de los procedimientos oficiales para el registro de nacimientos y define cómo se inscriben los datos en el acta. En concreto, la disposición establece que los padres tienen libertad para elegir el nombre completo del recién nacido, sin obligación de mantener el apellido familiar. Esto modifica una de las prácticas más tradicionales del sistema registral y abre nuevas opciones al momento de inscribir a un hijo. La medida ya forma parte del código administrativo de salud en el estado de Alabama y fija además límites técnicos sobre cómo deben escribirse los nombres en los certificados oficiales. El cambio surge de una regulación que otorga a los padres la facultad de elegir libremente el nombre del hijo al momento del registro de nacimiento. Esto incluye tanto el nombre de pila como el apellido. Según la normativa: Este criterio implica una mayor flexibilidad en comparación con sistemas tradicionales donde el apellido familiar era obligatorio o predominante. Aunque la norma permite elegir cualquier apellido, existen restricciones técnicas que deben cumplirse para que el registro sea válido. Estas limitaciones buscan asegurar que los nombres sean compatibles con los sistemas administrativos y bases de datos oficiales. Esta disposición aplica a los nacimientos registrados bajo el estado de Alabama que adoptó esta normativa dentro del sistema de estadísticas vitales. Para los padres, implica: