La medida, vigente bajo la ley estatal, abre un camino jurídico para que menores de edad que demuestren independencia real y capacidad de sostenerse por sí mismos puedan pedir a la corte una orden que los reconozca como “menores emancipados”, con efectos concretos en su vida cotidiana. Una disposición legal en California establece que adolescentes a partir de los 14 años pueden solicitar ante un juez su emancipación, lo que les permite quedar libres de la custodia y el control de sus padres o tutores antes de alcanzar la mayoría de edad. Esta figura legal se conoce como emancipación y significa que el joven puede asumir ciertos derechos y responsabilidades como si fuera adulto, aunque todavía no cumpla 18 años. La emancipación es un proceso legal que libera al menor de la custodia y el control de sus padres o tutores legales. Un adolescente emancipado tiene la capacidad de tomar decisiones que normalmente requerirían el consentimiento parental, tales como elegir su lugar de residencia, solicitar un permiso de trabajo, gestionar sus ingresos, inscribirse en instituciones educativas sin autorización y firmar ciertos contratos de manera independiente. Al mismo tiempo, la emancipación implica responsabilidades para el joven. Este ya no contará con la obligación de manutención por parte de sus padres y será responsable de sus propias deudas y obligaciones legales. Para que un juez conceda una Declaración de Emancipación en California, el adolescente debe demostrar una serie de requisitos ante la corte: Estos criterios buscan que la emancipación sea un paso responsable y viable y no simplemente una salida ante desacuerdos familiares. Una vez emancipado, el joven adquiere derechos que anteriormente estaban bajo control parental. Esto incluye la facultad de vivir independientemente, trabajar sin permiso y administrar sus propios ingresos. También puede inscribirse en el sistema educativo sin consentimiento de los padres. Sin embargo, la emancipación no convierte al menor en adulto en todos los aspectos. El adolescente sigue estando bajo ciertas disposiciones de la ley de menores, como la obligación de continuar su educación hasta los 18 años, la edad mínima para votar o la restricción de consumo de alcohol hasta los 21 años.