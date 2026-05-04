Una nueva disposición legal en California redefine las condiciones del mercado inmobiliario y establece límites concretos para los aumentos de alquiler en 2025. La normativa vigente introduce un esquema que busca frenar subas abruptas y dar mayor previsibilidad a los inquilinos. Este cambio no implica la eliminación total de los incrementos, pero sí fija un marco regulatorio que condiciona cuánto pueden subir los propietarios la renta año a año. De esta forma, se consolida un sistema de control que ya impacta en millones de contratos. La legislación actual establece que los propietarios no pueden aplicar aumentos libres. En cambio, se define un límite compuesto por un porcentaje base y una variable económica. Se permite un incremento del 5% anual, al que se le suma la inflación registrada. Sin embargo, existe un tope máximo del 10%, lo que impide que las subas superen ese nivel incluso en contextos de alta inflación. Esto significa que el aumento real no siempre será del 5%. Por ejemplo, si la inflación es del 3%, el incremento permitido alcanza el 8%. Este sistema busca equilibrar la rentabilidad de los propietarios con la protección del poder adquisitivo de los inquilinos. La regulación aplica a una gran parte de las viviendas en California, aunque existen excepciones, como propiedades más nuevas o ciertos alquileres unifamiliares. Aun así, el impacto es amplio dentro del mercado residencial. Para los inquilinos, el principal cambio es la previsibilidad. Los aumentos quedan limitados por ley y deben respetar los topes establecidos, lo que reduce el riesgo de subas desmedidas en la renovación de contratos. Para los propietarios, en tanto, la normativa mantiene la posibilidad de actualizar los valores, pero dentro de un marco regulado. De esta manera, el sistema no elimina los incrementos, pero establece un límite claro que ordenó el funcionamiento del mercado de alquileres en 2025.