Poner papel aluminio en las paredes es un truco sencillo que puede ayudar a detectar humedad oculta en el hogar sin necesidad de herramientas costosas. Arquitectos y especialistas lo recomiendan como una prueba casera rápida para identificar si el problema proviene del interior del muro o de la condensación ambiental. Este método, económico y fácil de aplicar, funciona especialmente en cocinas y viviendas antiguas. Solo requiere materiales accesibles y entre 24 y 48 horas de espera para obtener una señal clara sobre el estado de la pared. Poner papel aluminio en las paredes sirve para crear una barrera aislada que permite comprobar si existe humedad interna. Si al retirarlo aparecen gotas, manchas oscuras o eflorescencias en el lado que estuvo en contacto con el muro, es probable que haya agua dentro del material o en su capa superficial. En cambio, si el aluminio permanece seco, el problema podría estar vinculado a la condensación del ambiente y no a una filtración estructural. Esta diferencia es clave para decidir si basta con mejorar la ventilación o si se necesita una reparación más profunda. Especialistas recomiendan hacerlo porque es una técnica simple, económica y útil como primer diagnóstico antes de contratar un servicio profesional. Para realizarla correctamente se aconseja: También se sugiere tomar fotografías del antes y el después para comparar cambios. Si se detectan manchas extensas, moho activo, desprendimiento de pintura u olores fuertes, podría tratarse de un problema estructural que requiere revisión profesional, además de medidas preventivas como ventilar después de cocinar, revisar sellos de ventanas y mantener seco el suelo junto a las paredes.