En esta noticia
El sarro acumulado en el inodoro y los malos olores son dos de los problemas más comunes al momento de limpiar el baño y pueden volver sumamente engorrosas las rutinas de aseo.
En ese marco, si bien existen diversos productos industriales para estos fines, también hay una solución casera en tendencia que resulta efectiva y no requiere de gastar dinero: mezclar jugo de limón con agua caliente.
Tirar jugo de limón en el inodoro: por qué lo recomiendan
Cada descarga deja sobre las paredes y el fondo del inodoro minerales propios del agua -como calcio y magnesio- que se adhieren, se acumulan y se endurecen, formando lo que conocemos como sarro.
Al utilizar limón para limpiar, se aprovechan las propiedades naturales de su ácido cítrico para disolver estos restos y neutralizar malos olores que puedan aparecer.
Cómo usar limón para limpiar
Para preparar esta mezcla casera se requiere de
- 1 limón grande
- 1/2 taza de agua tibia
Para ponerla en práctica, es necesario verter la preparación en el interior del inodoro, garantizando que todas las paredes queden completamente cubiertas. Luego dejar reposar entre 15 y 30 minutos para luego cepillar usualmente y tirar la cadena al final.
Frecuencia ideal para la aplicación de esta mezcla
Lo aconsejable es utilizarla una vez por semana cuando se realice la limpieza profunda del baño, esto permitirá mantener el aroma fresco y su interior blanco.
Otro truco casero para eliminar el sarro del inodoro
Cuando el sarro se encuentra muy adherido, aprovechar la acidez del vinagre es una buena alternativa para disolver las partículas en poco tiempo
Cómo usar vinagre para eliminar las manchas amarillas del inodoro
- En lo posible, descargar el inodoro para que quede la menor cantidad de agua
- Aplicar vinagre blanco, cubriendo en su totalidad todas las zonas afectadas
- Dejar actuar el vinagre toda la noche
- En la mañana, cepillar rutinariamente. El sarro se desprenderá con mayor facilidad.
- Tirar la cadena y repetir el proceso si es necesario