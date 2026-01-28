El sarro acumulado en el inodoro y los malos olores son dos de los problemas más comunes al momento de limpiar el baño y pueden volver sumamente engorrosas las rutinas de aseo.

En ese marco, si bien existen diversos productos industriales para estos fines, también hay una solución casera en tendencia que resulta efectiva y no requiere de gastar dinero: mezclar jugo de limón con agua caliente.

Tirar jugo de limón en el inodoro: por qué lo recomiendan

Cada descarga deja sobre las paredes y el fondo del inodoro minerales propios del agua -como calcio y magnesio- que se adhieren, se acumulan y se endurecen, formando lo que conocemos como sarro.

Al utilizar limón para limpiar, se aprovechan las propiedades naturales de su ácido cítrico para disolver estos restos y neutralizar malos olores que puedan aparecer.

El limón es un gran aliado al momento de limpiar el baño. Fuente: archivo.

Cómo usar limón para limpiar

Para preparar esta mezcla casera se requiere de

1 limón grande

1/2 taza de agua tibia

Para ponerla en práctica, es necesario verter la preparación en el interior del inodoro, garantizando que todas las paredes queden completamente cubiertas. Luego dejar reposar entre 15 y 30 minutos para luego cepillar usualmente y tirar la cadena al final.

Frecuencia ideal para la aplicación de esta mezcla

Lo aconsejable es utilizarla una vez por semana cuando se realice la limpieza profunda del baño, esto permitirá mantener el aroma fresco y su interior blanco.

Otro truco casero para eliminar el sarro del inodoro

Cuando el sarro se encuentra muy adherido, aprovechar la acidez del vinagre es una buena alternativa para disolver las partículas en poco tiempo

Cómo usar vinagre para eliminar las manchas amarillas del inodoro