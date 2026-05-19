América Latina se prepara para ingresar a una nueva era del transporte ferroviario con un megaproyecto que promete revolucionar la movilidad regional. Brasil avanza con los planes para construir el primer tren bala del continente, una obra que busca transformar la conexión entre algunas de las ciudades más importantes y pobladas de la región.

Construyen el primer tren bala de América Latina

El proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) unirá Río de Janeiro, São Paulo y Campinas en 1 hora y 45 minutos mediante un sistema ferroviario capaz de superar los 350 km/h.

Brasil proyecta construir una línea ferroviaria de alta velocidad de aproximadamente 510 kilómetros que permitirá reducir drásticamente los tiempos de viaje entre los principales centros económicos del país.

Brasil avanza con el primer tren bala de América Latina, un sistema ferroviario de alta velocidad que superará los 350 km/h (foto: archivo).

El tren bala de última generación más rápido del continente

El proyecto contempla infraestructura de última generación, incluyendo:

Trenes eléctricos de alta velocidad

Sistemas avanzados de señalización digital

Vías especialmente diseñadas para velocidades extremas

Tecnología de control automático y seguridad inteligente

¿Cómo impactará en América Latina?

Si el proyecto se concreta, Brasil se convertiría en: