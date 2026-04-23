En la pagina de Travel State de Estados Unidos existe una pregunta frecuente que puede haber llamado la atención de varias personas. ¿Cuántas páginas en blanco necesito para viajar?. Aunque pueda sonar obvio, algunos países tienen un número específico para permitirte el paso. Se trata principalmente de países pertenecientes a la Unión Europea. En el caso de que se desee visitar uno de estos destinos, el pasaporte debe estar vigente y en las condiciones que se disponen en cada lugar. Los países de la Unión Europea que solicitan dos páginas en blanco obligatorias para poder ingresar son: Otros países como Luxemburgo, Malta, Grecia, Dinamarca y Estonia, entre otros tantos, solo exigen una página en blanco en el pasaporte. Si tienes pocas páginas en blanco en el pasaporte, no es conveniente esperar mucho más tiempo para renovarlo. Aunque el documento siga vigente, muchos países exigen contar con hojas libres para colocar sellos de ingreso y salida o visas, por lo que podrías tener problemas incluso antes de abordar el vuelo. En los casos en los que no quedan páginas disponibles, la renovación es obligatoria, ya que desde 2016 no se permite agregar hojas adicionales. Incluso si te quedan una o dos páginas en blanco, viajar puede volverse riesgoso dependiendo del destino y de los requisitos migratorios específicos. Algunos países solicitan entre dos y cuatro páginas completamente en blanco como condición de entrada. Estas deben estar sin uso previo, ya que las parcialmente ocupadas no suelen ser aceptadas para nuevos sellos o visados. No cumplir con este requisito puede derivar en la negativa de embarque o en la inadmisión al llegar al país.