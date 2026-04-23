Los niños ciudadanos canadienses menores de 16 años pueden ingresar a Estados Unidos sin pasaporte, sin visa y sin Green Card si cruzan por tierra o por mar. La Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI), el plan federal implementado conjuntamente por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), habilita a utilizar otro documento para que estos menores crucen legalmente la frontera. Su objetivo es asegurar que todos los viajeros —ciudadanos estadounidenses y extranjeros— presenten documentación que acredite identidad y ciudadanía al ingresar al país. Para la mayoría de los adultos, eso significa pasaporte. Para los menores canadienses que entran por tierra o mar, las reglas son distintas. Según la WHTI, los niños ciudadanos de Canadá menores de 16 años que ingresan a Estados Unidos por vía terrestre o marítima no necesitan pasaporte. El único requisito es presentar una partida de nacimiento u otra prueba de ciudadanía. La norma acepta tres formatos del documento: Esta flexibilidad está diseñada para facilitar los cruces fronterizos familiares sin imponer cargas documentales adicionales a los padres o tutores. El documento debe acreditar tanto la identidad del menor como su ciudadanía canadiense. La norma contempla una excepción ampliada para menores de hasta 18 años que viajan de forma organizada. Los ciudadanos canadienses menores de 19 años que cruzan la frontera terrestre o marítima como parte de un grupo escolar, religioso u otra organización juvenil reconocida también pueden ingresar con partida de nacimiento, sin necesidad de pasaporte. En estos casos, es recomendable que el grupo lleve documentación que acredite la naturaleza del viaje —una carta del colegio o institución organizadora, por ejemplo— para facilitar el proceso en los puntos de control fronterizo. Para los viajes aéreos, las reglas son diferentes: independientemente de la edad, los pasajeros que ingresan a Estados Unidos por vía aérea deben presentar pasaporte válido.