En medio de los estrictos controles migratorios, existe un documento que simplifica significativamente el ingreso a Estados Unidos. Se trata de una herramienta clave, que permite a los extranjeros residir y regresar al país de forma legal sin necesidad de tramitar una visa en cada viaje. Se trata de la Green Card, también conocida como tarjeta de residencia permanente, es emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Quienes la obtienen pueden: La Green Card no es para cualquiera. Solo pueden obtenerla quienes encajan en categorías específicas definidas por el sistema migratorio. Estas incluyen: