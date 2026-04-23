El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) indica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los residentes del estado deben cumplir al momento de registrar su vehículo para poder realizar el trámite sin inconvenientes. Uno de los obligatorios es contar con el seguro correcto, pues para poder realizar el registro vehicular las autoridades exigen disponer de una cobertura que abarque tres puntos clave con una cobertura base para todos. De acuerdo con lo detallado por el DMV, para que el registro vehicular pueda llevarse a cabo es fundamental que todos los interesados puedan demostrar que tienen una cobertura de Además, al momento de realizar la gestión y acudir a la oficina del tasador de impuestos de ese condado, será necesario proporcionar tanto una tarjeta de seguro social como un documento que acredite que la persona es el propietario del vehículo, como una matrícula o el título del estado anterior. En los siguientes condados, aún se requiere de manera obligatoria la aprobación de una evaluación de emisiones Brazoria, Collin, Dallas, Denton, El Paso, Ellis, Fort Bend, Galveston, Harris, Johnson, Kaufman, Montgomery, Parker, Rockwall, Tarrant, Travis y Williamson “La cuota base de registro en Texas es de 50,75 dólares más 1 dólar para TexasSure. Por tanto, el total de inscripción estatal es de 51,75 dólares, pero los condados pueden añadir otras tasas a este coste”, indican las autoridades. Es importante destacar que el proceso para los vehículos comerciales se realiza de otra forma y con otros requisitos.