Un grupo bipartidista de senadores presentó esta semana la Hot Rotisserie Chicken Act, un proyecto que permitiría a los beneficiarios del SNAP comprar pollo asado caliente con sus cupones de alimentos. La medida apunta a eliminar una restricción vigente que hoy excluye esa opción por estar recién preparada y servirse caliente. La iniciativa fue introducida por el senador Jim Justice (R-WV) y respaldada por John Fetterman (D-PA), Shelley Moore Capito (R-WV) y Michael Bennet (D-CO). No amplía el presupuesto del programa ni modifica los criterios de elegibilidad. Las reglas federales actuales prohíben usar los beneficios SNAP para comprar alimentos preparados calientes. Eso excluye el pollo asado recién hecho —aunque ese mismo pollo, ya frío, sí puede adquirirse con los cupones. La Hot Rotisserie Chicken Act corregiría esa distinción puntual sin habilitar la compra de comida caliente en general. La senadora Capito destacó que la medida está pensada para adultos mayores, familias con poco tiempo y personas sin acceso estable a equipos de cocina. Fetterman citó el pollo asado de Costco —a u$s 4,99— como ejemplo del tipo de alimento asequible al que las familias deberían poder acceder. El proyecto retoma una propuesta que Crawford impulsó en la Cámara Baja dentro del farm bill, donde el apartado sobre pollo caliente fue retirado. Varios estados, incluido West Virginia y Arkansas, ya solicitaron al gobierno federal exenciones para habilitar esta compra por vía administrativa.