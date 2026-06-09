La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión millonaria para una de las empresas de pasta seca más famosas del mundo. La fábrica ampliará su planta de producción y eso creará cerca de 100 nuevos puestos de trabajo en los próximos años.

Se trata del Grupo Barilla, que ahora tiene 30 plantas de producción en 10 países y cuenta con cerca de 9,000 empleados. Entre las marcas más conocidas se encuentran: Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, First, Catelli, Artisia, Back to Nature y Pasta Evangelists.

Es oficial | Ratifican la modificación laboral: ahora los trabajadores tendrán que laborar hasta 12 horas adicionales sin día de descanso (foto: archivo).

¿En qué consiste la gran inversión del Gobierno de Nueva York?

Kathy Hochul anunció que haría una inversión de 145 millones de dólares: “Gracias a nuestra continua inversión en proyectos transformadores con socios como Barilla, estamos impulsando sectores clave en todo el estado y creando más empleos” declaró la gobernadora en un comunicado de prensa.

Según lo comunicado en la información oficial, la inversión inicial iría para la primera fase del proyecto. En este periodo se pretende construir el edificio principal para ampliar sus operaciones. La planta contará con una nueva línea de producción y tres dedicadas al envasado.

Cuando se termine la ampliación, se crearían 90 puestos de trabajo, que suman a los 145 trabajadores que ya se desempeñan dentro de la empresa.

La historia de la empresa: ¿Cómo surge?

El Grupo Barilla es una empresa familiar que sigue siendo dirigida por los hermanos Guido, Luca y Paolo Barilla, quienes son nietos del fundador Pietro Barilla. La firma nació en 1877 como una panadería pequeña en Parma, Italia.

La actual presidente de Barilla Americas, Melissa Tendick, asegura que la empresa sigue innovado y evolucionando con la intención de satisfacer las necesidades de sus consumidores estadounidenses.

El grupo figura entre las 10 empresas alimentarias líderes, según el ranking Global RepTrak 100. En la última clasificación de 2026 alcanza el puesto numero 9.

El Gobierno anuncia casi 100 nuevos empleos con pocos requisitos: quiénes podrán postularse

Aún no se publicaron los requisitos que se necesitarán para trabajar en la empresa, debido a que se trata de un proyecto de ampliación nuevo. Se espera que en los próximos meses se anuncien las vacantes disponibles y la forma de aplicar en sus canales oficiales.



