La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) ordenó el retiro oficial de las medias calefaccionadas “32 Degrees” vendidas en Costco luego de que se registraran quemaduras de primer y segundo grado en varios usuarios. El organismo federal publicó la alerta el jueves 23 de abril y exige que los consumidores dejen de usar el producto de inmediato. El retiro abarca 207.000 pares comercializados en tiendas físicas y en el sitio web de Costco entre agosto de 2025 y marzo de 2026, con un precio de entre u$s 30 y u$s 46 por par. Las medias afectadas son de tallas mediana, grande y extra grande, todas en color negro. Según la CPSC, las medias calefaccionadas 32 Degrees representan un peligro de lesiones cuando se usan durante actividades de alta intensidad. La combinación de calor generado por el dispositivo, fricción excesiva, humedad y presión puede provocar quemaduras en la piel del usuario. El organismo documentó 14 incidentes relacionados con el calor vinculados a este modelo. De ese total, 13 casos derivaron en quemaduras de primer o segundo grado, lo que impulsó la decisión de retirar el producto de todas las góndolas de manera preventiva. La CPSC instruyó a todos los consumidores que tengan este producto a suspender su uso de forma inmediata y devolver las medias a Costco para recibir un reembolso completo, sin necesidad de presentar el recibo original.