En el estado de Texas, millones de beneficiarios del programa de asistencia alimentaria ya no pueden usar sus cupones de alimentos —conocidos como SNAP o food stamps— para comprar determinados productos. La restricción entró en vigor el 1° de abril de 2026 y afecta a aproximadamente 3,5 millones de personas en el estado, entre ellas 1,7 millones de niños. La medida fue firmada por el gobernador Greg Abbott como parte de la iniciativa “Make America Healthy Again” de Texas. Se implementa a través del Proyecto de Ley del Senado 379 (SB 379) y cuenta con el respaldo de la Comisión de Servicios de Salud y Recursos Humanos de Texas (HHSC), que ya emitió guías oficiales para comerciantes y consumidores. A partir de esta fecha, los beneficiarios del Estado no pueden usar su dinero SNAP para adquirir bebidas que contengan 5 gramos o más de azúcar añadida por porción, ni productos con edulcorantes artificiales —lo que incluye la mayoría de las gaseosas y jugos con menos del 50% de contenido real de fruta o verdura. En cuanto a las golosinas, la prohibición es amplia: abarca barras de chocolate, chicles, caramelos, frutas secas glaseadas o cubiertas de chocolate, yogur o caramelo, y cualquier otro dulce similar. Tampoco está permitido comprar nueces o pasas de uva confitadas. Pueden adquirirse con beneficios SNAP: Los beneficiarios del Estado no perderán sus cupones si compran accidentalmente un producto restringido: según la organización Feeding Texas, la responsabilidad de codificar correctamente los artículos recae sobre los comercios, no sobre el consumidor. Para verificar si un producto es elegible, se puede consultar la etiqueta nutricional en la parte posterior del envase, bajo la sección “Carbohidratos Totales”. Estas restricciones se suman a otros cambios recientes en el programa SNAP a nivel federal. Desde noviembre de 2025, los beneficiarios en Texas deben trabajar o participar en un programa laboral para mantener su elegibilidad. Además, la nueva legislación federal limita el acceso al programa únicamente a ciudadanos estadounidenses y ciertos residentes permanentes legales, excluyendo a otras categorías de personas con estatus migratorio legal.