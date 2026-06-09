El Gobierno de Estados Unidos inició un proceso formal para ampliar los datos exigidos a quienes ingresan sin visa, que incluye nuevos datos biométricos. La propuesta, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), contempla la posibilidad de requerir muestras de ADN en controles específicos dentro del Programa de Exención de Visa (ESTA).

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del DHS por cumplir con la Orden Ejecutiva 14161 , firmada en enero de 2025, que instruye a las agencias federales a ampliar los sistemas de verificación para identificar posibles riesgos de seguridad. El alcance definitivo aún está en evaluación, pero podría afectar a millones de viajeros internacionales.

¿Quiénes se verían afectados por la solicitud de ADN para ingresar a Estados Unidos sin visa?

El nuevo requisito está vinculado al Programa de Exención de Visa (ESTA). Según el aviso oficial, Estados Unidos planea ampliar los llamados “datos biométricos de alto valor” exigidos durante el trámite. Esto impacta directamente a los ciudadanos de los 42 países que hoy ingresan sin visa tradicional.

El ADN no está vigente aún: figura como parte de un paquete propuesto que se encuentra en periodo de comentarios públicos. Lo que sí ya rige desde el 26 de diciembre de 2025 es la fotografía obligatoria de todos los no ciudadanos al entrar y salir del país.

Datos que se sumarían al trámite ESTA

Fotografía facial en tiempo real ( selfie con detección de presencia)

Historial de redes sociales de los últimos cinco años

Información de contacto y antecedentes familiares

Biometría ampliada: huellas dactilares, escaneo de iris y ADN en casos específicos

El Gobierno de Estados Unidos inició un proceso formal para ampliar los datos exigidos a quienes ingresan sin visa, que incluye nuevos datos biométricos. Shutterstock

¿Qué significa esta medida y cuál es su objetivo?

La CBP argumenta que la declaración obligatoria de redes sociales y la biometría ampliada mejorarán su capacidad para confirmar identidades, detectar fraudes y fortalecer las evaluaciones de seguridad nacional. El ADN quedaría habilitado legalmente para controles puntuales, no como exigencia automática para todos.

El mensaje práctico es claro: el trámite para visitar Estados Unidos se encamina hacia un perfilado previo más denso, con mayor control antes de embarcar. Los cambios definitivos dependerán del resultado del proceso de consulta pública y de decisiones técnicas y políticas pendientes.