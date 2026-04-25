United Airlines actualizó su reglamento y ahora puede expulsar a cualquier pasajero que use el altavoz del celular o haga llamadas a bordo. La medida, vigente desde el 27 de febrero, convierte a esta compañía en la primera aerolínea importante de Estados Unidos en prohibir formalmente ese comportamiento en todos sus vuelos. La decisión sacudió a la industria. WestJet ya advirtió a sus pasajeros que deben usar auriculares, aunque sin formalizar una política equivalente. Delta Air Lines, que acumula quejas similares, tampoco tiene ninguna regla vinculante al respecto en su contrato de transporte. El cambio quedó registrado en la Regla 21 del contrato de transporte, actualizada el 27 de febrero. A partir de esa fecha, United puede negar el embarque o retirar del avión a quien no cumpla las nuevas condiciones. Las conductas sancionadas son dos: Uso de altavoz con contenido de audio o video Llamadas de voz o video tras el cierre de puertas United puede retirar a un pasajero cuando este “no use auriculares mientras escucha contenido de audio o video” o cuando se niegue a cumplir las políticas que prohíben llamadas “después de que se cierren las puertas de la aeronave, durante el rodaje o mientras el avión esté en el aire”. WestJet fue la primera en reaccionar: pidió a sus pasajeros usar auriculares y aclaró que su tripulación está habilitada para recordárselo. Sin embargo, aún no implementó una política formal con consecuencias concretas. Por ahora, United Airlines es la única aerolínea importante de Estados Unidos que tiene esta restricción incorporada en su contrato de transporte. La medida generó respaldo entre los viajeros, aunque muchos advierten que el verdadero desafío será su aplicación efectiva a bordo.