La libertad para elegir cómo se llamará un hijo ha encontrado un nuevo límite legal. El Gobierno ha oficializado una lista de nombres prohibidos que el Registro Civil ya no aceptará al momento de inscribir a un recién nacido. Esta medida busca evitar que los menores porten nombres que resulten denigrantes, humillantes o que puedan ser motivo de burla a lo largo de su vida. La normativa establece que el nombre es un derecho de identidad, pero que este derecho no debe colisionar con la dignidad del niño. La restricción no es arbitraria. Las autoridades han identificado categorías específicas de nombres que quedan automáticamente descartados. Entre los criterios principales se encuentran: Nombres ofensivos: Palabras que en sí mismas constituyan un insulto o tengan connotaciones negativas extremas. Marcas comerciales: Se prohíbe el uso de nombres de empresas, logos o productos conocidos como nombres de pila. Personajes históricos polémicos: Aquellos nombres asociados a figuras que han causado daño a la humanidad. Nombres que confunden la identidad: No se permiten nombres que parezcan apellidos o que dificulten la identificación del sexo del menor si la ley local así lo exige. Esta decisión gubernamental busca garantizar que el nombre cumpla su función de identificación individual sin exponer al menor a situaciones de discriminación o bullying. Para evitar que el trámite de inscripción se vea interrumpido, es fundamental que los padres consulten la normativa vigente antes de acudir al Registro Civil. Si el nombre elegido está en la lista de exclusión, el oficial del registro tiene la facultad de rechazar la solicitud y pedir una alternativa. Se recomienda optar por nombres que no generen confusiones ortográficas graves y que mantengan un respeto básico por la integridad del niño. En caso de dudas, siempre se puede solicitar asesoramiento legal o consultar los manuales de identidad del Gobierno para asegurar que el proceso sea rápido y eficiente.