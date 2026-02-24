La restricción afecta a quienes usan un nombre distinto al que figura en su pasaporte, pero no cuentan con papeles oficiales que lo respalden. En esos casos, el sistema rechaza la actualización sin permitir avanzar. Estados Unidos impide automáticamente actualizar el pasaporte a ciudadanos y extranjeros naturalizados que tengan estos nombres cuando no pueden acreditar legalmente un cambio de identidad. El bloqueo se aplica incluso si el documento está vigente y el trámite se inicia online o por correo. Si el nombre actual no coincide con el del pasaporte y no hay documentación legal, la renovación queda bloqueada. Esto aplica tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros naturalizados, cualquier titular de un pasaporte americano. Estados Unidos impide automáticamente actualizar el pasaporte a personas que cambiaron su nombre por uso habitual, motivos personales o profesionales. El problema surge cuando ese cambio nunca fue formalizado ante una autoridad. Para actualizar el pasaporte, es imperativo que el gobierno requiera un documento oficial que valide el cambio de nombre. Sin dicha documentación, la renovación no podrá llevarse a cabo ni por correo ni de manera digital. Es fundamental que los ciudadanos y extranjeros que deseen realizar este trámite estén al tanto de los requisitos establecidos por las autoridades competentes. La falta de la documentación necesaria puede resultar en la imposibilidad de acceder a la renovación del pasaporte. En caso de no poseer la documentación requerida, se deberá proceder a la regularización del nombre antes de iniciar el trámite.