Los despidos masivos en Estados Unidos continúan en 2026 y ya impactan a miles de trabajadores en distintos sectores. Varias empresas confirmaron recortes y más de 100 compañías presentaron avisos formales anticipando nuevas bajas. El ajuste se da tras tres años de reducciones en tecnología, finanzas y retail. Además, el avance de la inteligencia artificial y los cambios económicos están acelerando la reestructuración del mercado laboral. Entre las compañías que ya dejaron a personas en la calle y anunciaron nuevos recortes figuran: También preparan ajustes Meta (hasta 15% en Reality Labs), además de recortes reportados en T-Mobile y en Tailwind, que despidió a tres de sus cuatro ingenieros. Más de 100 empresas ya presentaron notificaciones bajo la ley WARN, que obliga a avisar despidos masivos con anticipación. Parte de los ajustes responde a planes previos y a eficiencia impulsada por IA. Ante este escenario, se recomienda: