El transporte público en Nueva York atraviesa una semana con cambios importantes en su funcionamiento. Las autoridades confirmaron interrupciones, demoras y modificaciones en el servicio de subte que impactan directamente en los usuarios habituales del sistema. Las medidas estarán vigentes durante varios días de abril y forman parte de un esquema de trabajos programados. En este contexto, miles de pasajeros deberán reorganizar sus viajes ante la reducción del servicio en una de las líneas clave. La principal afectada es la línea G del metro de Nueva York, donde se implementan cortes parciales y suspensiones del servicio. Estas interrupciones se concentran especialmente entre el 13 y el 15 de abril, y vuelven a repetirse en la semana siguiente. Durante estos días, habrá tramos en los que los trenes dejarán de circular por completo, además de interrupciones nocturnas que reducen aún más la disponibilidad del servicio. A su vez, la frecuencia de los trenes se verá limitada, lo que provoca que los usuarios deban esperar más tiempo y enfrenten unidades más cargadas en horarios pico. Las cancelaciones y demoras responden a obras de mantenimiento y renovación en la infraestructura del metro. Estos trabajos son realizados por la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) con el objetivo de mejorar el servicio a largo plazo. Las tareas incluyen mejoras en vías, señalización y condiciones operativas de la línea, lo que obliga a reducir o suspender el servicio en determinados tramos y horarios. Para compensar las interrupciones, las autoridades dispusieron servicios alternativos que permiten mantener la movilidad en las zonas afectadas. Entre las principales opciones se encuentran líneas de subte cercanas que continúan operando con normalidad. También se habilitan colectivos especiales que reemplazan parte del recorrido habitual de la línea G, facilitando la conexión entre estaciones interrumpidas.