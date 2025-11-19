La famosa cadena de tiendas minoristas Walmart anunció a través de su sitio web oficial un nuevo beneficio para los clientes de todo el país, que tendrá lugar en noviembre.

En la última semana del mes, la compañía ofrecerá una tanda inédita de descuentos, con ofertas disponibles a menos de 20 dólares y anticipo cuáles serán las propuestas que llegarán en diciembre.

Beneficio inesperado de Walmart: de qué se trata

La empresa anunció nuevas ofertas de Black Friday, que tendrán lugar en todo el país y en la tienda online del 25 al 30 de noviembre.

El evento iniciará a las 00:00 ETA del martes y estará disponible hasta el viernes 28 a las 6:00 hora local. Entre los productos con descuento se incluyen electrodomésticos, artículos de colección, indumentaria y decoración del hogar.

Por su parte, quienes tengan Walmart + podrán acceder en línea 5 horas antes, el 24 de noviembre a las 19:00 ET.

Otro beneficio de Walmart confirmado para diciembre

Para iniciar Diciembre, Walmart anunció que el primer día del mes, a las 00:01 ET se lanzarán nuevas ofertas en línea con motivo del Cyber Monday.

Nuevamente, los miembros de Walmart + tendrán acceso anticipado, pues se les permitirá visualizar los beneficios desde el 30 de noviembre a las 19:00 ET.

Horario de Walmart durante estos días especiales

La compañía aseguró que, durante estos días, las tiendas funcionarán con su horario regular tanto frente a las nuevas ofertas de este mes como en diciembre.