La reconocida cadena de supermercados minorista Walmart informó un cierre masivo y total de todas las sucursales en Estados Unidos. La medida responde a una normativa federal y afectará a todos los consumidores.

Esta política comenzó a aplicarse varios años atrás y ahora se sostiene como una política empresarial que todos deben respetar.

Se confirmó la peor noticia: Walmart cierra masivamente todas sus sucursales

El reconocido supermercado Walmart implementa todos los años una política que entró en vigencia en el 2020 y está relacionado con dos feriados importantes. Se trata del Día de Acción de Gracias y Navidad.

A diferencia de otras fechas conmemorativas, la compañía cierra totalmente todas las tiendas en Estados Unidos con el fin de que sus empleados compartan estos feriados en familia. Es decir, las tiendas no estarán disponibles con horarios reducidos como suelen abrir.

De acuerdo con los valores de la empresa, estos días no deben estar centrados en el consumo, sino en compartir en familia y agradecer por el año vivido.

Qué días estarán cerradas todas las tiendas

Las tiendas Walmart permanecerán cerradas en todo el país el jueves 27 de noviembre, correspondiente al Día de Acción de Gracias, y el miércoles 25 de diciembre, día de Navidad. En ambas fechas no se realizarán ventas presenciales ni recogidas de pedidos en tienda.

Las compras en línea tampoco podrán retirarse durante esos días, ya que la red logística y los centros de distribución también detendrán sus operaciones por los feriados. No obstante, la plataforma digital seguirá disponible para realizar pedidos que se procesarán al día siguiente del cierre.