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Uruguay, Colombia y Perú mantienen requisitos estrictos de ingreso que todos los interesados en visitar estos destinos deben conocer para evitar inconvenientes tanto con las autoridades como con las aerolíneas o empresas de viaje.

Uno de los puntos esenciales está relacionado con la validez del pasaporte de cada viajero, dado que los diferentes destinos establecen reglas distintas sobre la vigencia de este documento y conocerlas de antemano permite renovar a tiempo, en caso de que se considere necesario.

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Requisitos de pasaporte que todos deben cumplir para viajar a Uruguay

Uruguay indica que todos viajeros deben tener un pasaporte completamente vigente durante toda su estadía en el país.

En este caso, aquellas naciones que pertenecen al MERCOSUR, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú pueden ingresar también con un documento de identidad vigente.

Contar con un pasaporte vigente es esencial para realizar viajes internacionales.
Contar con un pasaporte vigente es esencial para realizar viajes internacionales.Shutterstock

Requisitos de pasaporte que todos deben cumplir para viajar a Colombia

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores especifica que todos los extranjeros que quieran visitar el país deben presentar alguno de los documentos enumerados a continuación, según corresponda

  • Pasaporte válido y vigente (se aconseja una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha en la que se ingresa al país)
  • Pasaporte preferencial
  • Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados
  • Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR
  • Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR
  • Permiso de Protección Temporal-PPT
  • Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Requisitos de pasaporte que todos deben cumplir para viajar a Perú

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Migraciones detalla que todos los visitantes tendrán que contar con un pasaporte cuya vigencia tenga al menos 6 meses de validez. “Si tu pasaporte no cumple con este requisito, no podrás ingresar al país”, se afirma.

Los ciudadanos de la Comunidad Andina y Mercosur, tienen permitido el ingreso presentando únicamente su cédula de identidad.

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Información esencial que todos deben conocer para viajar internacionalmente

Además, las autoridades internacionales también exigirán

  • Pasaporte sin roturas ni marcas extra oficiales
  • Documentos de identidad necesarios según cada destino
  • Coincidencia plena entre los datos declarados y aquellos que figuran en los documentos
  • Permisos y visados al día, según corresponda en cada caso
  • Cumplimiento de todos los requisitos sanitarios y de equipaje