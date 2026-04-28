Amazon ejecutará este martes 28 de abril una nueva ronda de despidos masivos en Estados Unidos. Según una serie de avisos WARN, la empresa confirmó la salida de 8.898 trabajadores en múltiples estados. Los recortes afectan oficinas corporativas y tiendas físicas de Amazon Fresh. La oleada es parte de una reestructuración que Amazon viene ejecutando desde fines de 2025. La compañía ya eliminó unos 14.000 puestos corporativos ese año y anunció otros 16.000 recortes globales a comienzos de 2026, uno de los mayores ajustes de personal en su historia. Los recortes del martes afectan a cuatro estados, entre cierres de tiendas Amazon Fresh y reducciones en áreas corporativas y tecnológicas. Amazon reorienta su negocio de supermercados: cierra las tiendas Fresh y Amazon Go mientras planea abrir más de 100 nuevos locales de Whole Foods en los próximos años. “Estamos trabajando para ayudar a los empleados a encontrar roles en otras áreas de Amazon”, indicó la compañía en un comunicado. A eso se suma el impacto de la inteligencia artificial. Amazon reconoció que el uso extensivo de esa tecnología generará ganancias de eficiencia que reducirán la dotación corporativa global en los próximos años.