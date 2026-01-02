Estados Unidos enfrenta una nueva ola de despidos masivos que vuelve a tensar el mercado laboral. Grandes empresas avanzan con recortes de personal, ajustes de costos y reorganizaciones aceleradas en un contexto económico más exigente.

La compañía más grande del país ya confirmó que profundiza su reestructuración este año. El proceso podría convertirse en uno de los ajustes laborales más grandes de los últimos años y afectar a millones de trabajadores de forma directa o indirecta.

¿Qué empresa lidera los despidos masivos en 2026 y por qué?

Amazon encabeza los recortes de empleo en 2026 bajo el plan de su CEO, Andy Jassy. La estrategia apunta a reducir burocracia, eliminar capas de gestión y operar con mayor eficiencia en todas sus divisiones.

Los despidos se suman a más de 27.000 puestos eliminados desde 2022 y a la reciente salida de 14.000 empleados corporativos. La empresa sostiene que no enfrenta problemas financieros, sino un rediseño interno a gran escala.

Áreas más afectadas

Retail y tiendas físicas

AWS y servicios de nube

Recursos humanos

Prime Video, publicidad y gaming

Logística, e-commerce y dispositivos

¿Cómo impactan los despidos de Amazon en 2026 en los trabajadores?

La reducción de jerarquías ya genera mayor carga laboral y presión por productividad. Empleados reportan caída en la moral y exigencias más altas en áreas clave.

El avance de la inteligencia artificial acelera el proceso. Amazon impulsa la automatización para ganar eficiencia, lo que refuerza el temor a nuevos recortes y cambios profundos en el empleo tecnológico.