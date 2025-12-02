En esta noticia
El sector tecnológico en Estados Unidos atraviesa un cambio acelerado que presiona hacia la vuelta completa a las oficinas. Las empresas más grandes ya comenzaron a marcar el rumbo con decisiones que reordenan equipos y aceleran el fin del trabajo remoto.
En ese marco, una megaempresa avanzó con despidos masivos y ahora impone un retorno obligatorio al trabajo presencial, consolidando un giro que podría replicarse en todo el ecosistema tech.
¿Qué empresa eliminó el home office y qué medidas tomó?
Instagram, división de Meta, ordenó que todos los empleados en EE.UU. vuelvan a trabajar cinco días por semana desde la oficina a partir del 2 de febrero de 2026. La compañía afirma que la presencialidad permitirá avanzar más rápido en sus ciclos de creatividad y desarrollo.
Meses antes, en octubre de 2025, Meta ya había recortado 600 puestos en sus Superintelligence Labs, el área de IA. Esa reestructuración apuntó a reducir burocracia interna y a reorganizar equipos tras un crecimiento demasiado acelerado.
Datos clave
- Vuelta obligatoria: 5 días por semana.
- Inicio: 2 de febrero.
- Alcance: empleados de Instagram en EE.UU.
- Despidos: 600 en el área de IA (anunciados en octubre).
¿Por qué tomaron esta decisión y qué implica para el futuro del trabajo?
Instagram sostiene que la presencia física agiliza decisiones, reduce reuniones y favorece prototipos rápidos en lugar de documentos extensos. El objetivo es aumentar la velocidad y la calidad del desarrollo de productos.
La decisión se suma a la tendencia de Amazon, Google, AT&T, Boeing y Dell, que ya eliminaron el modelo híbrido. En Meta, además, coincide con una reingeniería de sus laboratorios de IA para competir con OpenAI, Microsoft y Google.
Consecuencias para el mercado laboral
- Más empresas exigirán presencialidad total en 2025.
- Menos roles remotos disponibles en áreas corporativas.
- Reestructuraciones impulsadas por la carrera de inteligencia artificial.