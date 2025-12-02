El sector tecnológico en Estados Unidos atraviesa un cambio acelerado que presiona hacia la vuelta completa a las oficinas. Las empresas más grandes ya comenzaron a marcar el rumbo con decisiones que reordenan equipos y aceleran el fin del trabajo remoto.

En ese marco, una megaempresa avanzó con despidos masivos y ahora impone un retorno obligatorio al trabajo presencial, consolidando un giro que podría replicarse en todo el ecosistema tech.

¿Qué empresa eliminó el home office y qué medidas tomó?

Instagram, división de Meta, ordenó que todos los empleados en EE.UU. vuelvan a trabajar cinco días por semana desde la oficina a partir del 2 de febrero de 2026. La compañía afirma que la presencialidad permitirá avanzar más rápido en sus ciclos de creatividad y desarrollo.

Meses antes, en octubre de 2025, Meta ya había recortado 600 puestos en sus Superintelligence Labs, el área de IA. Esa reestructuración apuntó a reducir burocracia interna y a reorganizar equipos tras un crecimiento demasiado acelerado.

Datos clave

Vuelta obligatoria: 5 días por semana .

Inicio: 2 de febrero .

Alcance: empleados de Instagram en EE.UU.

Despidos: 600 en el área de IA (anunciados en octubre).

Instagram, división de Meta, ordenó que todos los empleados en EE.UU. vuelvan a trabajar cinco días por semana desde la oficina a partir del 2 de febrero de 2026. Foto: Archivo.

¿Por qué tomaron esta decisión y qué implica para el futuro del trabajo?

Instagram sostiene que la presencia física agiliza decisiones, reduce reuniones y favorece prototipos rápidos en lugar de documentos extensos. El objetivo es aumentar la velocidad y la calidad del desarrollo de productos.

La decisión se suma a la tendencia de Amazon, Google, AT&T, Boeing y Dell, que ya eliminaron el modelo híbrido. En Meta, además, coincide con una reingeniería de sus laboratorios de IA para competir con OpenAI, Microsoft y Google.

Consecuencias para el mercado laboral