Nike confirmó que 1.400 trabajadores se quedarán sin empleo en una nueva ronda de despidos masivos que afecta puestos técnicos y de operaciones en Norteamérica, Asia y Europa. Es el segundo recorte que ejecuta la marca de zapatillas más popular del mundo en lo que va de 2026. En enero, la compañía ya había eliminado 775 posiciones en centros de distribución para avanzar hacia la automatización. El nuevo anuncio, del 23 de abril, representa menos del 2% de su plantilla global y se encuadra en el plan de transformación “Win Now” que lidera el CEO Elliott Hill desde 2024. Según el director de operaciones Venkatesh Alagirisamy, los despidos forman parte de una reorganización estructural orientada a concentrar los equipos de tecnología y cadena de suministro en dos centros técnicos globales. Los cambios incluyen además la optimización de la producción de la línea Air, la migración de parte del negocio de Converse y la integración de las operaciones de materias primas. La empresa reconoció que su estructura se volvió demasiado fragmentada para sostener el ritmo de recuperación que necesita. Los despidos no son solo un ajuste de costos: reflejan que Nike reconoce que su modelo organizacional no está funcionando. Las ventas directas al consumidor cayeron un 4% en el tercer trimestre, mientras la competencia de marcas locales en China erosiona su participación de mercado. La recuperación real dependerá de si la compañía logra revertir la caída en márgenes, reducir el exceso de inventario y recuperar demanda en sus mercados clave. Tras el anuncio, la acción subió apenas un 0,49% en el mercado after-hours, una señal de que el mercado espera resultados concretos antes de celebrar.