El mercado laboral en uno de los estados más dinámicos de Estados Unidos atraviesa un punto de inflexión. Mientras crece la llegada de inversiones y empresas, la falta de mano de obra calificada se convirtió en un obstáculo clave. En ese contexto, el gobierno de Texas decidió avanzar con una estrategia que apunta a cerrar la brecha entre la educación y el empleo, con foco en los oficios técnicos. La expansión económica de Texas dejó al descubierto una dificultad estructural: miles de puestos en sectores esenciales siguen vacantes por falta de personal capacitado. Áreas como electricidad, soldadura, plomería y transporte de carga concentran una demanda sostenida que no logra ser cubierta. Ante este escenario, el gobernador Greg Abbott puso el foco en acelerar la formación técnica y profesional. La necesidad no es menor: se requieren miles de certificaciones anuales para sostener el ritmo productivo de industrias clave, especialmente en regiones vinculadas a la energía, la construcción y la logística. Este desfasaje entre oferta y demanda no solo impacta en la productividad, sino que también abre una ventana de oportunidad para quienes buscan empleos bien remunerados sin necesidad de una carrera universitaria tradicional. Para enfrentar este desafío, el estado impulsó la creación del Texas Jobs Council, un organismo que reúne a referentes del sector empresarial y sindical con un objetivo claro: rediseñar la formación laboral. El consejo trabaja sobre cuatro ejes centrales: La meta es alinear la capacitación con las necesidades reales de las empresas, evitando que los estudiantes egresen sin herramientas concretas para insertarse en el mundo laboral. Además, el organismo deberá presentar propuestas antes de la próxima sesión legislativa, lo que podría traducirse en nuevas políticas públicas y reformas educativas orientadas a la empleabilidad. El impulso a la educación técnica no se limita a la planificación. En los últimos años, el estado destinó más de 7000 millones de dólares a programas de formación laboral, consolidando una política de largo plazo. A esto se suman nuevas normativas que amplían el acceso a trayectorias vocacionales desde la escuela secundaria, facilitando la obtención de certificaciones en oficios con alta demanda. En paralelo, centros de capacitación especializados —especialmente en zonas industriales— cumplen un rol estratégico en la formación práctica de los trabajadores. Allí, la presencia de trabajadores latinos es clave, tanto en la etapa de aprendizaje como en la inserción laboral en sectores productivos.