La escasez de mano de obra ya impacta en proyectos clave y obliga a empresas y desarrolladores a replantear sus estrategias. En un contexto de crecimiento impulsado por obras de infraestructura y tecnología, la necesidad de trabajadores no deja de escalar. De acuerdo con estimaciones del sector, el país deberá sumar cientos de miles de nuevos empleados en los próximos años para sostener la actividad y evitar demoras en obras esenciales. El déficit de personal en la construcción estadounidense no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores estructurales que se profundizaron en los últimos años. Entre los principales motivos se destacan: En este escenario, muchas empresas no solo buscan cubrir vacantes, sino también reemplazar a trabajadores que abandonan el mercado laboral, lo que agrava aún más la situación. Las proyecciones indican que la industria de la construcción deberá incorporar alrededor de 349.000 nuevos trabajadores en 2026, una cifra que podría crecer hasta 456.000 en 2027 si se mantiene el ritmo de actividad. La demanda no se limita a tareas básicas. También crece la búsqueda de perfiles especializados, como: En algunos casos, estos puestos pueden alcanzar salarios superiores a los USD 88.000 anuales, lo que refleja el nivel de capacitación requerido.