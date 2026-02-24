En Estados Unidos, las reglas para inscribir el nombre y apellido de un recién nacido dependen directamente de cada estado, por lo que los requisitos y protocolos que deben respetarse varían en función de dónde se realice este trámite de Registro Civil. En el caso de Alabama, la legislación vigente permite una flexibilidad particular: los padres pueden optar por que su hijo lleve un apellido completamente distinto al suyo. Esta disposición abre la puerta incluso a que los padres puedan elegir registrar al niño con el apellido de cualquier famoso, figura pública o personalidad reconocida, si se respetan las reglas establecidas. El Alabama Administrative Code, que se encarga de regular el registro de nacimiento del estado establece en su regla 420-7-1-04, llamada “Nombre del niño para el registro de nacimiento”, indica que los progenitores pueden escoger el apellido que deseen, sin necesidad de heredarles el suyo. En la práctica, esto significa que no existe obligación legal de transmitir el apellido del padre o madre, por lo que puede optarse por uno honorifico, de celebridad e incluso inventado. Aunque los padres cuentan con gran flexibilidad al momento de registrar a sus hijos, las autoridades enfatizan en que el nombre y apellido elegidos deben cumplir con ciertas normas para considerarse aceptables, que son Conocer y respetar estas disposiciones es clave para evitar demoras o rechazos en el trámite y garantizar que desde el primer momento se asiente correctamente la identidad del niño.