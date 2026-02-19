El Registro Civil en Estados Unidos establece un sistema de normas general en lo que respecta a elegir un nombre para un bebé recién nacido. Sin embargo, diversas disposiciones estatales marcan límites muy estrictos en cuanto a la creatividad para elegir y registrar la identidad de un nuevo ciudadano. De esta forma, existe una lista de nombres prohibidos que, bajo ninguna circunstancia, se pueden utilizar en estadounidenses. El fin de estas restricciones es garantizar la legibilidad y funcionalidad de los nombres en documentos oficiales, como certificados de nacimiento, pasaportes, registros educativos y bases de datos sanitarias y migratorias. La mayor parte de los estados de Estados Unidos exige que los nombres de los recién nacidos se inscriban utilizando únicamente las 26 letras del alfabeto inglés, lo que automáticamente restringe el uso de ciertos símbolos, números o caracteres no estándar en el certificado de nacimiento. Estados como California y Nueva Jersey prohíben expresamente nombres que incluyan números, símbolos o caracteres que no puedan reproducirse correctamente en sus sistemas de registro, además de vetar términos que puedan resultar ofensivos o ilegibles. En Georgia, una jurisdicción del sureste estadounidense, la normativa sobre nombres prohíbe usar símbolos, números o palabras obscenas en cualquier idioma, y considera las tildes como símbolos, lo que obliga a los padres que deseen nombres como José o María a registrarlos sin el acento diacrítico en el documento oficial.