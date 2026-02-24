La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es el organismo gubernamental encargado en Estados Unidos de velar por la seguridad de los comestibles que se comercializan en el país, entre otras funciones. En ese marco, a través de su sitio web oficial recientemente anunció el retiro de un pure de manzana, pera y plátano para bebés por contener niveles elevados de patulina. La exposición elevada a esta microtoxina puede resultar severa para la salud, con potencial de causar daño nervioso, dolor de cabeza, fiebre, inmunosupresión o nauseas. De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades, IF Copack LLC d.b.a Initive Foods está retirando un lote del pure de la marca Tippy Toes, distribuido en todo el país, menos en Alaska. Bajo una muestra realizada en el marco de un Estudio Total de la Dieta de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, se encontraron “niveles elevados de patulina superiores a los habituales en estos productos”. Es importante considerar que sólo está afectado al retiro el lote antes especificado. Quienes hayan adquirido este producto con fecha de vencimiento para antes del 17 de julio tienen que dejar de utilizar el producto o devolverlo a su lugar de compra para poder obtener un reembolso completo. “Contacta con su proveedor sanitario si surgen preocupaciones sobre la salud tras el consumo del producto”, se indica.